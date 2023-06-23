Таскаева (Воропаева) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения06.12.1906
Дата смерти27.12.1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1906
Отец: Воропаев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1920 и 1927
Рождение ребёнка
27.12.1927
Дочь: Тарасова (Таскаева) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович
Забайкальский край, Усть-Карский район: Записи актов гражданского состояния, Усть-Карский район Дата: 1943-06-20 Страница: запись акта №66B от 1943-06-20
Рождение ребёнка
12.07.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович
Рождение ребёнка
12.07.1933
Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Былкова Федорова (Таскаева) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Кошелева (Таскаева) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович
Рождение ребёнка
1945
Сын: Таскаев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович
Рождение ребёнка
25.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович
Смерть
27.12.1967
От рака.