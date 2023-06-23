Таскаева (Воропаева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскаева (Воропаева) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Чалбучи, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

06.12.1906

Дата смерти

27.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1906

Отец: Воропаев Григорий

Мать: не указана

Чалбучи, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Между 1920 и 1927

Муж: Таскаев Михаил Анемподистович

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.12.1927

Дочь: Тарасова (Таскаева) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Забайкальский край, Усть-Карский район: Записи актов гражданского состояния, Усть-Карский район Дата: 1943-06-20 Страница: запись акта №66B от 1943-06-20
Рождение ребёнка
12.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.07.1933

Сын: Таскаев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Былкова Федорова (Таскаева) Любовь Павловна

Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Кошелева (Таскаева) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1945

Сын: Таскаев Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович

Лужанки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таскаев Михаил Анемподистович

Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
27.12.1967
Баляга, Петровск-Забайкальский муниципальный район, Забайкальский край
От рака.

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