Вшивцев Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Вшивцев Андрей Анисимович
Мать: Вшивцева Васса Иванова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Вшивцев Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Малафеева
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Малафеева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вшивцев Филимон Степанович
Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Малафеева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафия Степановна
Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Малафеева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агрипина Степановна
Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Малафеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794