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Вшивцев Степан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Вшивцев Андрей Анисимович

Мать: Вшивцева Васса Иванова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вшивцев Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Малафеева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Вшивцев Сысой Степанович

Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Малафеева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вшивцев Филимон Степанович

Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Малафеева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафия Степановна

Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Малафеева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агрипина Степановна

Мать ребёнка: Вшивцева Настасья Малафеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Настасья Малафеева

Смерть
1794
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