Масленков Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1925
Дата смерти30.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1925
Отец: Масленков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленков Владимир Олегович
Мать ребёнка: Масленкова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1951
Дочь: Коварская (Масленкова) Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Масленкова Лидия Васильевна
Смерть
30.05.1993