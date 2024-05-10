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Масленков Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1925

Дата смерти

30.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1925

Отец: Масленков Владимир

Мать: Масленкова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленков Владимир Олегович

Мать ребёнка: Масленкова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленкова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1951

Дочь: Коварская (Масленкова) Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Масленкова Лидия Васильевна

Смерть
30.05.1993

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