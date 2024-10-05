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Земяновская Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1858

Отец: Земяновский Николай-Карл Францевич

Мать: Земяновская (Вичиховская) Каролина Онуфриевна

Декабря двадцать четвертого у управляющего имением помещика Лазарева деревнями Холмов (сейчас видимо Красные холмы) и Мармыжи, Киевской губернии потомственного дворянина Николая Францева Земяновского ... Показать все
Крещение
26.12.1858
Ровки 1-е, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Церковь Николая Чудотворца в селе Ровки, Лапотковская волость, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Восприемник
17.12.1873 ст.
Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Христорождественская церковь с. Голощапово (Тульская губерния, Крапивенский уезд, Голощаповская волость, с. Голощапово / Рождествено). Была восприемницей своего племянника Маевского Александра Иванов... Показать все
Восприемник
27.07.1890 ст.
Москва, город федерального значения Москва
неизвестный (не родственный) младенец
Восприемник
24.01.1910 ст.
Москва, город федерального значения Москва
неизвестный (не родственный) младенец
Смерть
Неизвестно

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