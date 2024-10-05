Земяновская Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.12.1858
Декабря двадцать четвертого у управляющего имением помещика Лазарева деревнями Холмов (сейчас видимо Красные холмы) и Мармыжи, Киевской губернии потомственного дворянина Николая Францева Земяновского ... Показать все
Крещение
26.12.1858
Ровки 1-е, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Церковь Николая Чудотворца в селе Ровки, Лапотковская волость, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Восприемник
17.12.1873 ст.
Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Христорождественская церковь с. Голощапово (Тульская губерния, Крапивенский уезд, Голощаповская волость, с. Голощапово / Рождествено). Была восприемницей своего племянника Маевского Александра Иванов... Показать все
Восприемник
27.07.1890 ст.
неизвестный (не родственный) младенец
Восприемник
24.01.1910 ст.
неизвестный (не родственный) младенец
Смерть
Неизвестно