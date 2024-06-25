Короваев Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короваев Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Короваева Гульфия Ахмашакировна
Рождение ребёнка
01.09.2011
Дочь: Короваева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Короваева Гульфия Ахмашакировна
Рождение ребёнка
11.03.2024
Дочь: Короваева Кира Алексеевна
Мать ребёнка: Короваева Гульфия Ахмашакировна