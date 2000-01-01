Скребило Стефанида Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скребило Стефанида Серафимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Скрибила Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Скребило Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Скрибила Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Скребило Дмитрий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скребило Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно
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