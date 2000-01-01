Скребило Стефанида Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Скрибила Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Скребило Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
До 1941
Отец ребёнка: Скребило Дмитрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно