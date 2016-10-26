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Адис Роман Бенционович

Место рождения

Юзефполь, Белоруссия

Дата рождения

11.03.1932

Дата смерти

26.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1932

Отец: Адис Бенцион Гедальевич

Мать: Адас (Теверовская) Ольга (Голда) Марковна

Работа или профессия
Неизвестно
Актёр, работник искусства
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.02.1963

Жена: (Крылова) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Крылова) Светлана Ивановна

Смерть
26.10.2016

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