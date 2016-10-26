Адис Роман Бенционович
Место рожденияЮзефполь, Белоруссия
Дата рождения11.03.1932
Дата смерти26.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1932
Работа или профессия
Неизвестно
Актёр, работник искусства
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.02.1963
Рождение ребёнка
18.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Крылова) Светлана Ивановна
Смерть
26.10.2016