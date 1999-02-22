Фёдорова - Меркулова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдорова - Меркулова Наталья Викторовна

Фёдорова - Меркулова Наталья Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1980

Отец: Меркулов Виктор Иванович

Мать: Голубь -Лаптева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
22.02.1999

Дочь: Фёдорова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.2007

Сын: Фёдоров Никита Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.2008

Сын: Фёдоров Руслан Вячеславович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close