Фёдорова - Меркулова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1980
Рождение ребёнка
22.02.1999
Дочь: Фёдорова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.2007
Сын: Фёдоров Никита Вячеславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.2008
Сын: Фёдоров Руслан Вячеславович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности