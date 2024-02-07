Тихонова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1988
Сын: Тихонов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Тихонов Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
Между 1989 и 1996
Сын: Тихонов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Тихонов Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Захарова Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Тихонов Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Тихонов Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
31.03.2004
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Тихонов Владимир Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно