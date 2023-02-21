Дубовкин Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовкин Максим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1975

Отец: не указан

Мать: Дубовкина Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
25.04.2000

Дочь: Дубовкина Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Дубовкина Ирина Павловна

Рождение ребёнка
23.09.2004

Дочь: Дубовкина Дана Максимовна

Мать ребёнка: Дубовкина Ирина Павловна

Рождение ребёнка
23.06.2014

Сын: Дубовкин Кирилл Максимович

Мать ребёнка: Дубовкина Ирина Павловна

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