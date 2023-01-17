Рабазов Ксенофонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабазов Ксенофонт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1892

Сын: Рабазов Алексей Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Рабазов Александр Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Рабазов Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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