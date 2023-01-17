Рабазов Ксенофонт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1892
Сын: Рабазов Алексей Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Рабазов Александр Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Рабазов Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно