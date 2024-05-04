Мкртчян Андроник Григорович
Место рождения
Дата рождения24.11.1993
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1993
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.2017
Жена: скрыто настройками приватности