Артемова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1926
Дочь: Вьялкина Павла Николаевна
Отец ребёнка: Артемов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Артемов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морякова Глафира Николаевна
Отец ребёнка: Артемов Николай Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно