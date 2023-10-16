Артемова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1926

Дочь: Вьялкина Павла Николаевна

Отец ребёнка: Артемов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Артемов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морякова Глафира Николаевна

Отец ребёнка: Артемов Николай Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Николай Филиппович

Смерть
Неизвестно
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