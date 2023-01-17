Придворов Ефим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Придворов Ефим Алексеевич

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Место рождения

Губовка, Кропивницкий р-н, Кировоградская обл., Украина

Дата рождения

13.04.1883

Дата смерти

25.05.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Губовка, Кропивницкий р-н, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1896 по 1904
Киев, Украина
Место жительства
С 1904 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1945
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.05.1945
Москва, город федерального значения Москва
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