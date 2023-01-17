Придворов Ефим Алексеевич
Место рожденияГубовка, Кропивницкий р-н, Кировоградская обл., Украина
Дата рождения13.04.1883
Дата смерти25.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Губовка, Кропивницкий р-н, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1896 по 1904
Киев, Украина
Место жительства
С 1904 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1945
Смерть
25.05.1945