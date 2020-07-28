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Сочков Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1956

Дата смерти

28.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1956

Отец: Сочков Евгений Максимович

Мать: Сочкова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
21.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.07.2020
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