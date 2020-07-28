Сочков Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1956
Дата смерти28.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1956
Рождение ребёнка
21.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.07.2020