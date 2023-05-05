Смирнов Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Петр Александрович

Смирнов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Смирнова (Ерёмина) Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Смирнова (Ерёмина) Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Смирнова (Ерёмина) Александра Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Ерёмина) Александра Тихоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.