Смирнов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Смирнова (Ерёмина) Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Смирнова (Ерёмина) Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова (Ерёмина) Александра Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно