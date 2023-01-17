Колчина (Алешина) Клавдия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина (Алешина) Клавдия Георгиевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.05.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1907

Отец: Алешин Георгий Ефремович

Мать: Алешина Александра Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.05.1907
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Алексей Григорьевич Варварин и Дарья Ефремовна Карпухина (Алешина) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старова Раиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Колчин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Колчин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Колчин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Колчин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Колчин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Фёдор

Смерть
Неизвестно
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