Колчина (Алешина) Клавдия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1907
Крещение
11.05.1907
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Алексей Григорьевич Варварин и Дарья Ефремовна Карпухина (Алешина) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старова Раиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Колчин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колчин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Колчин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колчин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Колчин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Колчин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колчин Фёдор
Смерть
Неизвестно