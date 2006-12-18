Лебедева (Шабарова) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Шабарова) Маргарита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1932

Дата смерти

18.12.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1909 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932

Отец: Шабаров Николай

Мать: Шабарова Елизавета

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Владимир Васильевич

Смерть
18.12.2006
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