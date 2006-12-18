Лебедева (Шабарова) Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1932
Дата смерти18.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1932
Отец: Шабаров Николай
Мать: Шабарова Елизавета
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.2006