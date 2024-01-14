Лысов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Между 1907 и 1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Дети

Около 1872 г.р.
Около 1876 г.р.
Около 1881 г.р.
Около 1886 г.р.
Около 1889 г.р.
Около 1906 г.р.

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МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Михаил

Мать: Серафима

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Лысов Николай

Мать ребёнка: Лысова Евдокия Евдокия/Евпраксия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Лысов Иван

Мать ребёнка: Лысова Евдокия Евдокия/Евпраксия Михайловна

д. Щекутьево
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Лысов Василий

Мать ребёнка: Лысова Евдокия Евдокия/Евпраксия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лысова Евдокия Евдокия/Евпраксия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лысова Евдокия Евдокия/Евпраксия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Лысова Евдокия Евдокия/Евпраксия Михайловна

Смерть
Между 1907 и 1910
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