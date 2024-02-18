Дедусенко Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривоногова Дарья
Рождение ребёнка
06.12.2011
Дочь: Дедусенко Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.07.2020
Дочь: Дедусенко Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кривоногова Дарья
Рождение ребёнка
23.09.2023
Сын: Дедусенко Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Кривоногова Дарья