Дедусенко Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедусенко Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Дарья

Рождение ребёнка
06.12.2011

Дочь: Дедусенко Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.07.2020

Дочь: Дедусенко Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кривоногова Дарья

Рождение ребёнка
23.09.2023

Сын: Дедусенко Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кривоногова Дарья

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