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Алексей Якимов

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.03.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1854

Отец: Яким Иванов

Мать: Вторая Жена Дарья Васильева

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1854 Алексей 06/07.03.1854 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Маркова крестьянин Яким Иванов и законная его жена Дарья Васильева, оба... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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