Алексей Якимов
Место рождения
Дата рождения06.03.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1854
Отец: Яким Иванов
МК-1854 Алексей 06/07.03.1854 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Маркова крестьянин Яким Иванов и законная его жена Дарья Васильева, оба... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно