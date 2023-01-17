Верещагина (Герасимова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.06.1893
Дата смертиПосле 1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1893
Бракосочетание
23.10.1911
Рождение ребёнка
14.11.1912
Сын: Верещагин Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Павлович
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Верещагин Станислав Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Павлович
Смерть
После 1962