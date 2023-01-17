Верещагина (Герасимова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Герасимова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.06.1893

Дата смерти

После 1962

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1893

Отец: Герасимов Иван Васильев

Мать: Герасимова Мария Филипповна

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
23.10.1911

Муж: Верещагин Алексей Павлович

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.11.1912

Сын: Верещагин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Павлович

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Верещагин Станислав Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Павлович

Смерть
После 1962
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