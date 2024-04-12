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Лунев Семен Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Жена

Около 1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Лунев Иван Дмитриев

Мать: Лунева Евдокия Акимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1705
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Васса Давыдова

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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