Лунев Семен Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Лунев Иван Дмитриев
Мать: Лунева Евдокия Акимова
Место жительства
1705
РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Васса Давыдова
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино