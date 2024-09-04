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Алгазин Василий Кириллович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1818

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Алгазин Кирила Антонович

Мать: Алгазина Татьяна Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Алгазин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Васильевна

Смерть
1851
Рождение ребёнка
23.04.1852

Сын: Алгазин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Алгазина Татьяна Васильевна

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