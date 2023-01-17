Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Байрамгул Шагиахметов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамгулов Нутфулла Валиахметович
Мать ребёнка: Байрамгулова Мастура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамгулова Флюра Валиахметовна
Мать ребёнка: Байрамгулова Мастура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамгулов Разиф Валиахметович
Мать ребёнка: Байрамгулова Мастура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамгулова Муслима Валиахметовна
Мать ребёнка: Байрамгулова Мастура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамгулова Лида Валиахметовна
Мать ребёнка: Байрамгулова Мастура
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байрамгулова Мастура
Смерть
Неизвестно