Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамгулов Валиахмет Байрамгулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Байрамгул Шагиахметов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байрамгулов Нутфулла Валиахметович

Мать ребёнка: Байрамгулова Мастура

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамгулова Флюра Валиахметовна

Мать ребёнка: Байрамгулова Мастура

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байрамгулов Разиф Валиахметович

Мать ребёнка: Байрамгулова Мастура

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамгулова Муслима Валиахметовна

Мать ребёнка: Байрамгулова Мастура

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамгулова Лида Валиахметовна

Мать ребёнка: Байрамгулова Мастура

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрамгулова Мастура

Смерть
Неизвестно
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