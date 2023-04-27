Дмитриев Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1958

Отец: Дмитриев Виктор

Мать: Дмитриева-Дубинко Евгения Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Юлия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1988

Дочь: Дмитриева Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Дмитриева-Лацко Наталья Михайловна

Смирных, Смирныховский, Сахалинская область

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