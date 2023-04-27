Дмитриев Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1958
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Юлия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1988
Дочь: Дмитриева Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Дмитриева-Лацко Наталья Михайловна
Смирных, Смирныховский, Сахалинская область