Мисюркеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюркеев Николай

Место рождения

Chkalovo 150000, Kasachstan

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Андрей

Мать ребёнка: Вейдманн (Weidmann) Olga

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Виталий

Мать ребёнка: Вейдманн (Weidmann) Olga

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вейдманн (Weidmann) Olga

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