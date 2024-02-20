Мисюркеев Николай
Место рожденияChkalovo 150000, Kasachstan
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Андрей
Мать ребёнка: Вейдманн (Weidmann) Olga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Виталий
Мать ребёнка: Вейдманн (Weidmann) Olga
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вейдманн (Weidmann) Olga