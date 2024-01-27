Кравченко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Кравченко Николай Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Кравченко Иван Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Кравченко Алексей Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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