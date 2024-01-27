Кравченко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Кравченко Николай Павлович
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Кравченко Алексей Павлович
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно