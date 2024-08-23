Елясина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: Елена Павловна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 14.05.1901
Рождение ребёнка
14.05.1901
Дочь: (Елясина) Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
17.08.1907
Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
03.12.1908
Дочь: (Елясина) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
06.06.1911
Дочь: (Елясина) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
23.05.1915
Сын: Елясин Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
01.02.1918
Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич
Смерть
После 16.02.1920