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Елясина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: Елена Павловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 14.05.1901

Муж: Елясин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
14.05.1901

Дочь: (Елясина) Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Елясин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1908

Дочь: (Елясина) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1911

Дочь: (Елясина) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1915

Сын: Елясин Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1918

Сын: Елясин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Елясин Яков Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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