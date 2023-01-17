Оглоблина Лариса Леонидовна
Место рождения
Дата рождения04.04.1966
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1966
Образование
С 01.09.1973 по 30.05.1981
Теляженская школа
Образование
С 01.09.1981 по 31.05.1985
Орловский строительный колледж
Образование
С 01.09.1986 по 31.05.1993
Всероссийский Заочный Финансово-Экономический институт (орловский филиал)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглоблин Вадим Александрович
Отец ребёнка: Оглоблин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оглоблин Александр