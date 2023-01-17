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Оглоблина Лариса Леонидовна

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Место рождения

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

04.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1966

Отец: Сапрыкин Леонид Алексеевич

Мать: Сапрыкина Вера Алексеевна

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Образование
С 01.09.1973 по 30.05.1981
Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Теляженская школа
Образование
С 01.09.1981 по 31.05.1985
Орёл, город Орёл, Орловская область
Орловский строительный колледж
Образование
С 01.09.1986 по 31.05.1993
Орёл, город Орёл, Орловская область
Всероссийский Заочный Финансово-Экономический институт (орловский филиал)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Вадим Александрович

Отец ребёнка: Оглоблин Александр

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Александр

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