Фатыхов Данис Рашитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыхов Данис Рашитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1983

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1983

Отец: Фатыхов Рашит Абдурахманович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Гузалия Зиннуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Гузалия Зиннуровна

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