Фатыхов Данис Рашитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1983
Отец: Фатыхов Рашит Абдурахманович
Рождение ребёнка
27.05.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Гузалия Зиннуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Гузалия Зиннуровна