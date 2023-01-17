Чефонов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чефонов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чефонов Павел

Мать: Чефонова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патрушева Галина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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