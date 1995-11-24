Трушкова Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1914
Дата смерти24.11.1995
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Трушков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Трушков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поддубнова (Трушкова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Трушков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенко (Трушкова) Алла Николаевна
Отец ребёнка: Трушков Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1935
Дочь: Иваницкая (Трушкова) Галина
Отец ребёнка: Трушков Николай Иванович
Смерть
24.11.1995