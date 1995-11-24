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Трушкова Нина Васильевна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

14.01.1914

Дата смерти

24.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1914

Отец: Василий

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Трушков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Трушков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поддубнова (Трушкова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Трушков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенко (Трушкова) Алла Николаевна

Отец ребёнка: Трушков Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1935

Дочь: Иваницкая (Трушкова) Галина

Отец ребёнка: Трушков Николай Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
24.11.1995
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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