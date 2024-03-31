Афонина (Мелехина) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Мелехина) Прасковья Алексеевна

Место рождения

Лесуново, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.10.1896

Дата смерти

26.12.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесуново, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.01.1914

Муж: Афонин Гаврил Симонович

Лесуново, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
1952
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
ф-ка им. Свердлова, повар детского сада. ( из домовой книги)
Смерть
26.12.1981
Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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