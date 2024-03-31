Афонина (Мелехина) Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1896
Дата смерти26.12.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1896
Бракосочетание
19.01.1914
Работа или профессия
1952
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
ф-ка им. Свердлова, повар детского сада. ( из домовой книги)
Смерть
26.12.1981
Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область