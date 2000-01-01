Притчина (Малышева) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Притчина Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1980
Сын: Притчин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Баева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Мельникова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Воропаева Мария Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Притчин Анатолий