Притчина (Малышева) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Притчина (Малышева) Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Малышев Георгий Федотович

Мать: Малышева Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Притчина Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1980

Сын: Притчин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Баева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Мельникова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Воропаева Мария Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Притчин Анатолий

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