Ронжин Иван Дворцовый Крестьянин Сидорович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Ронжина Пелагея Дворцовая Крестьянка
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ронжин Степан Дворцовый Крестьянин; Отдан В Рекруты В 1787Г Иванович
Мать ребёнка: Ронжина Пелагея Дворцовая Крестьянка
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ронжин Кондратий Удельный Крестьянин Иванович
Мать ребёнка: Ронжина Пелагея Дворцовая Крестьянка
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Ронжина Пелагея Дворцовая Крестьянка
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Ронжина Пелагея Дворцовая Крестьянка
Смерть
1829
Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Ронжин