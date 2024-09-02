Ронжин Иван Дворцовый Крестьянин Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжин Иван Дворцовый Крестьянин Сидорович

Место рождения

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Ронжин Трофим Иванович

Мать ребёнка: Ронжина Пелагея Дворцовая Крестьянка

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ронжин Степан Дворцовый Крестьянин; Отдан В Рекруты В 1787Г Иванович

Мать ребёнка: Ронжина Пелагея Дворцовая Крестьянка

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Ронжин Кондратий Удельный Крестьянин Иванович

Мать ребёнка: Ронжина Пелагея Дворцовая Крестьянка

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ронжин Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Ронжина Пелагея Дворцовая Крестьянка

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ронжин Стефан Иванович

Мать ребёнка: Ронжина Пелагея Дворцовая Крестьянка

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1829
Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Ронжин

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