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Мирзоян Шаген Саркисович
Мирзоян Шаген Саркисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1963
Пол
Мужской
Отец
Мирзоян Саркис
Мать
Мирзоян Гайанэ
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Мирзоян Саркис
Мать:
Мирзоян Гайанэ
Смерть
1963
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