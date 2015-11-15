Лосева (Кокорева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1957
Дата смерти15.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1957
Отец: Кокорев Анатолий
Мать: Кокорева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лосев Николай
Смерть
15.11.2015
Причина смерти: Рак