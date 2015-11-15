Лосева (Кокорева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Кокорева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1957

Дата смерти

15.11.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1958 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1957

Отец: Кокорев Анатолий

Мать: Кокорева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Николай

Смерть
15.11.2015
Причина смерти: Рак

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