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Федоринчик Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1949

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1949

Отец: Жгут Иван Архипович

Мать: Жгут Агрипина Федоровна

Рождение ребёнка
04.02.1968

Дочь: Левицкая Марина Михайловна

Отец ребёнка: Федоринчик Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
21.01.1969

Дочь: Кабориха Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Федоринчик Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
17.01.1971

Дочь: Круковская Елена Михайловна

Отец ребёнка: Федоринчик Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
14.06.1972

Сын: Федоринчик Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Федоринчик Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
02.08.1975

Дочь: Федоринчик Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Федоринчик Михаил Владимирович

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