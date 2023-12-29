Федоринчик Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1949
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1949
Отец: Жгут Иван Архипович
Мать: Жгут Агрипина Федоровна
Рождение ребёнка
04.02.1968
Дочь: Левицкая Марина Михайловна
Отец ребёнка: Федоринчик Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
21.01.1969
Дочь: Кабориха Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Федоринчик Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
17.01.1971
Дочь: Круковская Елена Михайловна
Отец ребёнка: Федоринчик Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
14.06.1972
Сын: Федоринчик Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Федоринчик Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
02.08.1975
Дочь: Федоринчик Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Федоринчик Михаил Владимирович