Васнина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1904

Сын: Васнин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич

Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1907

Сын: Васнин Прокопий Алексеевич

Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич

Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1909

Сын: Васнин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич

Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1911

Сын: Васнин Иван (Иоанн) Алексеевич

Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич

Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1915

Сын: Васнин Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич

Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васнина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич

Смерть
Неизвестно
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