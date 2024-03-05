Васнина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
05.12.1904
Сын: Васнин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич
Рождение ребёнка
06.07.1907
Сын: Васнин Прокопий Алексеевич
Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич
Рождение ребёнка
13.03.1909
Сын: Васнин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич
Рождение ребёнка
19.06.1911
Сын: Васнин Иван (Иоанн) Алексеевич
Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич
Рождение ребёнка
24.05.1915
Сын: Васнин Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васнина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Васнин Алексей Макарьевич
Смерть
Неизвестно