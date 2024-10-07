Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ефимовна

Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1865 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.04.1865

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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