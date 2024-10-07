Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.04.1865
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно