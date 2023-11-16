Малеева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малеева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохлов Гурий

Мать: Ештокина Фёкла

Рождение ребёнка
1910

Сын: Малеев Василий

Отец ребёнка: Малеев Илья

Рождение ребёнка
1914

Сын: Малеев Афанасий

Отец ребёнка: Малеев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малеев Тит

Отец ребёнка: Малеев Илья

Смерть
Неизвестно
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