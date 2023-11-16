Малеева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хохлов Гурий
Мать: Ештокина Фёкла
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малеев Василий
Отец ребёнка: Малеев Илья
Рождение ребёнка
1914
Сын: Малеев Афанасий
Отец ребёнка: Малеев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малеев Тит
Отец ребёнка: Малеев Илья
Смерть
Неизвестно