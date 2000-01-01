Вагина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вагин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Перминов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Перминов Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно