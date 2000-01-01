Вагина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагина Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вагин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Перминов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Перминов Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Евгений Иванович

Смерть
Неизвестно
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