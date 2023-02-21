(Соломатова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соломатова) Прасковья

Место рождения

Белая

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: Фекла Никифоровна

Белая
Смерть
Неизвестно
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