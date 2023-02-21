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(Соломатова) Прасковья
(Соломатова) Прасковья
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Древо
Место рождения
Белая
Дата рождения
1815
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Соломатова) Фекла Никифоровна
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЩ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать:
Фекла Никифоровна
Белая
Смерть
Неизвестно
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