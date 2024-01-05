Сушков Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушков Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Сушков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1895

Дочь: Сушкова Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Сушкова -- Ольга Елизаровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушкова -- Ольга Елизаровна

Смерть
Неизвестно
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