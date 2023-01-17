Бойко Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бойко Тимофей Саввич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Бойко Тимофей Саввич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Бойко Тимофей Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Тимофей Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно