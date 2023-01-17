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Бойко Агафия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бойко Кирилл Тимофеевич

Отец ребёнка: Бойко Тимофей Саввич

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бойко Моисей Тимофеевич

Отец ребёнка: Бойко Тимофей Саввич

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Бойко Тимофей Саввич

Бакумовка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Тимофей Саввич

Место жительства
Неизвестно
Бакумовка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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