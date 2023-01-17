Базанов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Базанов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1936
Дочь: Базанова Гелена Алексеевна
Мать ребёнка: Игнатова Александра Фроловна
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.04.1938
Мать ребёнка: Игнатова Александра Фроловна
Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно