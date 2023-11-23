Никон Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиДо 1760
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Никон Родионович (1701 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священника села Филипова Любимского уезда1 . Жена его Мария Прокофьевна (1699-?)2 . Дети: Арсений, священник. Петр, священник. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Никонов
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Никонова
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Никонов
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Прокофьева
Рождение ребёнка
1727
Сын: Арсений Никонов
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
Арсений Никонович (1727 — 1795) Родился в семье священника села Филипова Любимского уезда1 Никона Родионовича. Священник села Бедарева Любимского уезда2 . Умер 5 октября 1795 года. Жена его Васса Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Елена Никонова
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Елена Никонова
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анна Никонова
Мать ребёнка: Мария Прокофьева
Смерть
До 1760