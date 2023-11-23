Никон Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никон Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

До 1760

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1699 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Никон Родионович (1701 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священника села Филипова Любимского уезда1 . Жена его Мария Прокофьевна (1699-?)2 . Дети: Арсений, священник. Петр, священник. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Никонов

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Никонова

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Никонов

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Прокофьева

Рождение ребёнка
1727

Сын: Арсений Никонов

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

Арсений Никонович (1727 — 1795) Родился в семье священника села Филипова Любимского уезда1 Никона Родионовича. Священник села Бедарева Любимского уезда2 . Умер 5 октября 1795 года. Жена его Васса Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Елена Никонова

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Елена Никонова

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анна Никонова

Мать ребёнка: Мария Прокофьева

Смерть
До 1760

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