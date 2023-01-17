Изъянова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изъянова Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1895

Дочь: Соломанина Мария Степановна

Отец ребёнка: Изъянов Степан Васильевич

Щегольное, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Изъянов Николай Степанович

Отец ребёнка: Изъянов Степан Васильевич

Щегольное, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Изъянов Иван Степанович

Отец ребёнка: Изъянов Степан Васильевич

Щегольное, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изъянов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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