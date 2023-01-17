Изъянова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1895
Дочь: Соломанина Мария Степановна
Отец ребёнка: Изъянов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Изъянов Николай Степанович
Отец ребёнка: Изъянов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Изъянов Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно