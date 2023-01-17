Кубарев Андрей Борисович
Место рождения
Дата рождения30.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1968
Рождение ребёнка
25.07.1991
Дочь: Кубарева Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Константиновна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
01.06.1996
Рождение ребёнка
04.10.1996
Мать ребёнка: Хохрякова Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
15.05.2001
Дочь: Кубарева Алина Андреевна
Мать ребёнка: Хохрякова Елена Валерьевна
Рождение ребёнка
21.10.2011
Дочь: Кубарева Полина Андреевна
Мать ребёнка: Хохрякова Елена Валерьевна