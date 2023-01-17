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Кубарев Андрей Борисович

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Место рождения

Тейково, Тейково, Ивановская область

Дата рождения

30.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1968

Отец: Кубарев Борис Иванович

Мать: Буланкина Татьяна Алексеевна

Тейково, Тейково, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.07.1991

Дочь: Кубарева Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Константиновна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
01.06.1996

Жена: Хохрякова Елена Валерьевна

Тейково, Тейково, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.10.1996

Сын: Кубарев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Хохрякова Елена Валерьевна

Тейково, Тейково, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.05.2001

Дочь: Кубарева Алина Андреевна

Мать ребёнка: Хохрякова Елена Валерьевна

Тейково, Тейково, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.10.2011

Дочь: Кубарева Полина Андреевна

Мать ребёнка: Хохрякова Елена Валерьевна

Тейково, Тейково, Ивановская область
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